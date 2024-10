Filipino é resgatado em alto-mar, a 685 km de Fortaleza, após crise de apendicite

Homem era da tripulação de navio que seguia do Canadá para o Uruguai. Antes do resgate, ele recebeu atendimento por telemedicina

Emergência a bordo. Na manhã de quinta-feira, 24, um tripulante de nacionalidade filipina, embarcado no navio cruzeiro “Ocean Endeavour”, de bandeira portuguesa, precisou ser resgatado em alto-mar, em uma operação de Evacuação Aeromédica (Evam), após a suspeita de que o homem estivesse acometido de uma apendicite.

A missão teve início após a equipe do Esquadrão Falcão, sediada em Natal (RN), ser acionada pela Base Aérea de Fortaleza (BAFz) ainda na tarde de quarta-feira, 23. Identificado como Marapau Rogelio Sumabong, o filipino foi atendido via Telemedicina por um médico da equipe do Salvamar Nordeste, sediado no Comando do 3º Distrito Naval (Com3ºDN).

A embarcação havia saído do Canadá, com destino à cidade de Montevidéu, no Uruguai. Como parte das ações para o resgate do paciente, a orientação foi para que o navio seguisse em direção a Fortaleza. No momento do contato da Marinha Brasileira com a equipe médica, a embarcação estava a 370 milhas náuticas, o equivalente a 685 quilômetros da costa da capital cearense.