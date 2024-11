Sikêra Jr. é condenado por declarações contra a população LGBTQIA+

Declarações LGBTfóbicas de Sikêra foram ditas em julho de 2021, durante o extinto programa "Alerta Nacional" Crédito: Reprodução/Instagram

O apresentador José Siqueira Barros Júnior, mais conhecido como Sikêra Jr, foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM) a dois anos de prisão por declarações contra a população LGBTQIA+. As falas foram ditas em julho de 2021, durante o extinto programa “Alerta Nacional”. SIGA o canal com as últimas notícias do O POVO no WhatsApp

Sikêra deve cumprir 200 dias-multa e dois anos de reclusão em regime aberto pela lei nº 7.716/1989, que prevê punição para casos de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.

O apresentador, porém, foi autorizado a substituir a pena privativa de liberdade em duas restritivas. Portanto, ele deve prestar serviço à comunidade em prazo e horários a serem estabelecidos conforme as diretrizes da Vara de Medidas e Penas Alternativas (VEMEPA). Ainda, Sikêra não poderá deixar sua residência à noite e nos dias de folga. A prisão foi decidida na 8ª Vara Criminal da Comarca de Manaus, após ter sido recebida, em setembro de 2022, denúncia apresentada pelo Ministério Público do Amazonas (MPAM) contra o apresentador. Ceará teve um caso de LGBTfobia registrado por dia em 2023; VEJA

Segundo o órgão, após participar de audiência e julgamento, Sikêra teria negado o delito e afirmado que as acusações foram mal interpretadas ou retiradas de contexto pela acusação. Conforme a denúncia apresentada pelo MPAM, as declarações do apresentador “incita[m] o medo e a intimidação” contra a população LGBTQIA+. Ele “contribui para a negação do tratamento igualitário e respeitoso devido a essa parcela da população”, afirmou o documento, acessado pelo portal CNN. “Tal conduta impede a plena integração desse grupo à sociedade, reforça o estigma social e perpetua a ideia de inferioridade, além de estimular comportamentos de rejeição e hostilidade violenta”.