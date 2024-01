Advogado cearense é condenado a prisão por racismo contra negras e gays

Imagem de apoio ilustrativo: homofobia e transfobia são consideradas práticas racistas desde 2019 Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Um advogado cearense, atuante na região de Juazeiro do Norte, município a 489 quilômetros de Fortaleza, foi condenado a dois anos, sete meses e 21 dias de reclusão em regime semiaberto por insultos proferidos contra gays e mulheres negras. O crime teria sido cometido por Cosmo Silva Lemos, 65 anos, em julho de 2022. A decisão cabe recurso. A Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE) divulgou, nessa segunda-feira, 22, que o acusado defendeu o assassinato de homens gays e disse frase como “negro é tudo seboso”. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Conforme a denúncia, as ofensas foram feitas após um integrante LGBTQIAPN+ do grupo “Resenhas do Futebol” se manifestar a favor do então candidato à presidência do País, Luiz Inácio Lula da Silva.

Play

Em nota divulgada pela DPCE, o réu alega ser alcoólatra e nega ser racista ou homofóbico. Disse ainda não lembrar do ocorrido. Conforme a sentença, a defesa de Cosmo Silva Lemos requereu, em memoriais, a absolvição do acusado em virtude de sua embriaguez no momento em que o áudio foi gravado. Ainda foi requerido a desclassificação do crime de racismo para injúria racial. Em depoimento na fase processual, Cosmo afirmou não se lembrar dos fatos e assegurou não ser racista nem homofóbico. Na sentença do caso, o juiz responsável Gustavo Henrique Cardoso Cavalcante acolheu as acusações feitas pelos órgãos de defesa pública e entendeu que os áudios são provas suficientes do cometimento dos crimes.