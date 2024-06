"Sou do Brasil": Parada LGBT+ agita a bandeira nacional em Fortaleza

O hino nacional ecoa do trio elétrico. Abaixo, uma parte do grupo crescente que se reúne na avenida Beira Mar no último domingo de junho, 30, coloca a mão no peito, em movimentação solene, enquanto outros caminham e esperam o início da 23ª edição da Parada pela Diversidade Sexual.

Os últimos acordes são seguidos pela voz característica de Gloria Gaynor, cantando que se fortaleceu e tem toda a vida para viver em “I Will Survive”, considerado um hino para lésbicas, gays, bissexuais, pessoas trans e os demais grupos da população LGBT+. A sequência parece simbolizar o tema da movimentação na capital do Ceará: “Radicalizar para existir; votar para ocupar”.

Para o barbeiro Alexandro “Alex” Dias, 49, a motivação para usar a bandeira do País é óbvia: “Simboliza que eu sou do Brasil, nasci no Brasil”, responde, antes de adicionar: “E também é pra minha musa, Madonna”.