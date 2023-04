Rede TV! demite Sikêra Jr e briga pode parar na Justiça, diz portal

Além do fim do contrato com o apresentador, a Rede TV! também encerrou com a TV A Crítica, responsável pela transmissão do programa no País

Conhecido por protagonizar falas polêmicas, o apresentador Sikêra Jr. da Rede TV! teve seu contrato encerrado com a emissora.

O apresentador do programa Alerta Nacional estava na emissora desde 2019, e teve a não continuidade da sua permanência no programa antecipada. A princípio, o acordo era de que o contrato com Sikêra fosse até 2027.

Em nota feita pela Comunicação da Rede TV!, foi informado que até houve uma nova negociação, mas que a emissora havia desistido da renovação do contrato. Sikêra se despede do Alerta Nacional no fim de abril.

Além do fim do contrato com o apresentador, a Rede TV! também encerrou com a TV A Crítica, responsável por gerar a transmissão do programa nacionalmente.

Do estúdio de tv ao tribunal: advogados de Sikêra processam emissora

Após a Rede TV! alegar que o motivo da demissão de Sikêra Jr foi por conta dos prejuízos que o programa estaria dando ao canal, os advogados do apresentador entraram com uma medida extrajudicial contra os donos da emissora.

Na notificação consta que, com ou sem assinatura, há provas da negociação entre as partes para o prolongamento do contrato. Ou seja, caso queiram mesmo demitir Sikêra, terão de pagar a multa de R$ 17 milhões.

Já a Rede TV! alega que não precisará pagar multa ao apresentador. As informações são do jornalista Ricardo Feltrin, do portal Uol.

