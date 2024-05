Vereador evangélico se recusa a ler projeto pró-LGBTQIA+ e abandona sessão

Parlamentar se autodeclara "defensor dos direitos dos cristãos" e assina todas as publicações nas redes sociais com a frase "Deus é fiel"

Confira abaixo o momento do ocorrido

Vereador evangélico Eduardo Pereira (PSD) abandona sessão ordinária após se recusar a fazer a leitura de um Projeto de Lei voltado para o público LGBTQIAP+.



O ocorrido se deu na última terça-feira, 21, em Bertioga, em São Paulo.



Crédito: YouTube/Câmara de Bertioga pic.twitter.com/bq0iQB57QH — Jogo Político (@jogopolitico) May 23, 2024

“Está cada dia pior de conviver aqui”, disse a vereadora Renata, assumindo a leitura do PL.

O projeto foi aprovado. Logo após a decisão, Renata Barreiro pediu para se pronunciar. Na fala, ela disse que a matéria se resume em respeito. “Falo de cidadania, de ser humano e de humanização, é só isso o projeto. A minha religião é Deus e ela me permite que eu aceite qualquer tipo de pessoa", disse ela, também se retirando da sessão.

Eduardo Pereira é ex-vice-prefeito de Bertioga, tendo atuado de 2009-2012. Durante o período no Executivo, assumiu a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Na Câmara, está no terceiro mandato como vereador. Em 2004, foi eleito pela primeira vez com 1278 votos. Em 2016 foi eleito para o segundo mandato parlamentar com 1.049 votos. Em 2020, acabou reeleito com 1.223 votos.