Junho é o mês do Orgulho LGBT: o que significam gírias e bandeiras Cada "letrinha" na sigla representa uma comunidade com seus próprios anseios e reivindicações; bandeiras e gírias refletem o estilo de vida de cada uma 21:47 | 13/06/2024 Autor Mateus Mota Mateus Mota Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia

Entenda as bandeiras e as gírias usadas pela comunidade LGBTQ Crédito: FÁBIO LIMA

Desfiles coloridos com carros alegóricos e celebridades, festivais de música, protestos, workshops, piqueniques e festas estão entre os principais eventos do Mês do Orgulho LGBTQIA+, comemorado em junho em várias partes do mundo. O Mês do Orgulho comemora anos de luta pelos direitos civis e a busca contínua por justiça igualitária perante a lei para as comunidades lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer, bem como as conquistas individuais de cada membro. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Para pessoas que não são membros da comunidade, a variedade de cores nas bandeiras e as gírias usadas em espaços LGBTQIA+ podem parecer incompreensíveis. Entenda o significado por trás das bandeiras do orgulho e de expressões comuns da comunidade queer.



Bandeiras do orgulho: muito além do arco-íris Foi em 1978 quando o artista Gilbert Baker, um homem assumidamente gay e drag queen, desenhou a primeira bandeira do arco-íris. Baker disse que foi inspirado por Harvey Milk, o primeiro homem abertamente homossexual a ser eleito para um cargo público nos EUA, a criar um símbolo de orgulho para a comunidade gay. Primeira bandeira do Orgulho, feita por Gilbert Baker Crédito: Reprodução Gilbert decidiu fazer desse símbolo uma bandeira porque via as bandeiras como o símbolo mais poderoso de orgulho. Como ele disse mais tarde numa entrevista: “O nosso trabalho como gays era nos assumir, sermos visíveis, viver nossa verdade, ou como eu digo, sair da mentira. Uma bandeira realmente se encaixa nessa missão, porque é uma forma de proclamar sua visibilidade ou dizer: 'Este é quem eu sou!'”

Baker viu o arco-íris como uma bandeira natural do céu, então adotou oito cores para as listras, cada cor com significado próprio. Rosa choque simboliza sexo



Vermelho é igual à vida



Laranja simboliza cura



Amarelo significa luz solar



Verde representa natureza



Turquesa é igual à magia e arte



Índigo significa serenidade



Violeta representa o espírito das pessoas LGBTQIA+ Bandeira do Orgulho de 6 Cores Bandeira do Orgulho LGBTQIAP Crédito: Reprodução A Bandeira do Orgulho de 6 Cores é uma das mais conhecidas e utilizadas ao longo da história. Ela apresenta as cores vermelho, laranja, amarelo, verde, índigo e violeta. O rosa choque não foi incluído na confecção dessas bandeiras, pois o tecido era difícil de encontrar. À medida que a demanda pela bandeira começou a aumentar após o assassinato de Harvey Milk, em 27 de novembro de 1978, a bandeira foi modificada novamente. Visando decorar os postes de iluminação ao longo do percurso da Parada do Orgulho do ano seguinte com centenas de faixas de arco-íris, Gilbert Baker decidiu decompor a bandeira com um número par de listras, retirando a faixa turquesa. Bandeira Transgênero Bandeira do Orgulho Transgênero Crédito: Reprodução

A Bandeira Transgênero foi criada pela primeira vez em 1999 por Monica Helms, uma mulher transexual. O azul-claro e o rosa são destaque porque são as cores tradicionais associadas aos meninos e meninas, respectivamente. O branco representa quem é intersexo, está em transição ou não se sente identificado com nenhum gênero. As pessoas transexuais têm uma identidade ou expressão de gênero diferente do sexo que lhes foi atribuído no nascimento. Bandeira Bissexual Bandeira do Orgulho Bissexual Crédito: Reprodução