MG: auxiliar de berçário morde bebê; câmera flagrou agressão

Funcionária do local mordeu o braço da criança, que tem um ano. Momentos antes da agressão, outra auxiliar do berçário já havia dado tapa na mesma bebê

Câmeras de segurança de um berçário na cidade de Uberlândia (MG) flagraram o momento em que uma funcionária morde um dos bebês que estava no local. As informações são do portal g1.

Segundo o site de notícias, o ferimento foi percebido pelos pais no momento em que buscaram a criança, que tem apenas um ano. Ao questionarem as responsáveis pela sala onde a filha ficava, foram informados de que a lesão teria sido infligida pela própria bebê.

O casal, no entanto, desconfiou desta versão, e pediu à empresa para ver o registro das câmeras de segurança do local. As imagens flagraram o momento da agressão.