Criança nasce em banheiro de barraca de praia em Fortaleza

O nascimento do bebê aconteceu na tarde deste domingo, 22, e foi auxiliado pela irmã da parturiente e por guarda-vidas no local

Um nascimento inusitado aconteceu na tarde deste domingo, 22, em uma barraca na Praia do Futuro, em Fortaleza. A criança, um bebê do sexo masculino, nasceu no banheiro do estabelecimento.

O parto improvisado de uma mulher de 32 anos teve o auxílio da irmã da parturiente, que retirou o sobrinho após o recém-nascido cair no vaso sanitário. Em seguida, outras pessoas acionaram os guarda-vidas no posto de serviço próximo ao local.

Os profissionais realizaram os cuidados necessários para checar a saúde do bebê e aguardaram a chegada da ambulância do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), acompanhada dos componentes da Alfa 2.