Menino de 4 anos morre após ataque de pitbull no Espírito Santo

Heitor Livramento, de quatro anos, foi atacado pelo pitbull da família e não resistiu aos ferimentos Crédito: Reprodução Instagram/ @lorraynesouzalivramento

Uma criança de quatro anos de idade, identificada como Heitor do Livramento Cardoso, morreu neste sábado, 12, após ser atacado por um cachorro da raça pitbull. O fato aconteceu na cidade de Nova Venécia, no Espírito Santo. O animal era criado pela família há oito anos. Segundo a Polícia Militar do Espírito Santo, o menino brincava no quintal de casa quando foi atacado pelo animal. A vítima ainda foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O cão foi morto a tiros por um vizinho. As informações são do g1. LEIA TAMBÉM | Nem sempre o cachorro é o melhor amigo do homem: entenda o que pode causar agressividade



No momento do ataque, Heitor estava na casa com seus pais, Lorrayne de Souza Livramento e Willian Cardoso. Ainda conforme a PM, o pai de Heitor teria ido à casa de um vizinho e, ao retornar, percebeu que o cachorro estava atacando o filho. William socorreu Heitor, levando-o para o hospital São Marcos, onde já chegou sem vida. Conforme os médicos, a provável causa da morte de Heitor foi hemorragia devido à perfuração de grandes vasos no pescoço e à exposição de calota craniana.

Após a confirmação do óbito, os pais de Heitor passaram mal e também precisaram de atendimento médico. SAIBA MAIS | Pets: quais os cuidados necessários nos passeios com animais domésticos

O corpo do menino foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina, também no noroeste do estado, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Ainda de acordo com informações dos militares, um vizinho e amigo da família de Heitor, que é policial, prontificou-se a voltar à casa da criança para pegar alguns documentos solicitados pelos médicos. Ao chegar ao local, o homem foi atacado pelo cachorro. Vizinhos tentaram afastar o animal com pauladas, mas não conseguiram. Com isso, o policial sacou a arma e deu dois tiros no animal, que acabou morrendo.

Pitbull é uma raça perigosa? Embora possam ter uma aparência imponente, os pitbulls geralmente são carinhosos e afetuosos. Eles apreciam a interação com os tutores e podem ser muito apegados às pessoas que amam. Enérgicos e brincalhões, adoram se divertir e participar de atividades interativas. Brinquedos e jogos são uma ótima maneira de estimulá-los mental e fisicamente. Os pitbulls são cães inteligentes e com boa capacidade de aprendizado. Isso os torna ágeis no treinamento e em aprender novos comandos.