Foragida da Justiça, mulher de 70 anos é presa no próprio aniversário

A idosa tinha em aberto um mandado de prisão condenatória, com pena de 12 anos em regime fechado, por estupro de vulnerável. Caso aconteceu no Rio de Janeiro

Uma mulher foi presa, na tarde de quarta-feira, 9, enquanto comemorava o próprio aniversário de 70 anos. A prisão aconteceu em um shopping da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. As informações são do O Globo.

Foragida da Justiça, Marilene Oliveira dos Santos tinha em aberto um mandado de prisão condenatória, com pena de 12 anos em regime fechado, por estupro de vulnerável.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo o Disque Denúncia, responsável por repassar as informações que levaram à mulher, policiais a localizaram em um restaurante no interior do centro comercial situado na avenida Embaixador Abelardo Bueno.