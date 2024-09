Policiais apreendem maconha e um revólver escondidos em carrinho de bebê

Na ação, um casal que levava um bebê em um carrinho foi abordado e com eles foram encontrados 90 gramas de maconha e revólver calibre 38

Numa apreensão inusitada feita por policiais militares, uma embalagem com maconha e uma arma de fogo foram encontradas escondidas em um carrinho de bebê, na manhã desta sexta-feira, 13, durante uma inspeção ocorrida na localidade do Condomínio Orgulho do Ceará, em Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza.

A droga era levada por um casal, que inclusive estava transportando uma criança no momento da abordagem dos policiais. Havia 90 gramas de maconha e um revólver calibre 38.

Ao chegar ao local, a equipe abordou o casal que levava o bebê no carrinho. O homem confirmou que estava com a posse da arma. Além do revólver, acharam a droga durante a vistoria.