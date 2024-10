Advogado é repreendido por juíza ao entrar em videoconferência sem blusa

Em seguida, a magistrada determinou que uma cópia do vídeo fosse enviado à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para que fossem tomadas providências em relação ao advogado João Manoel Armôa Junior.

Após o incidente, Armôa enviou e-mail para a Vara Criminal explicando que havia entrado no link para explicar que não poderia participar da audiência, porque tinha acabado de chegar do hospital.

De acordo com o advogado, o e-mail com o link da videoconferência havia caído na caixa de spam de seu e-mail, e por isso ele não sabia que falaria com a juíza naquele horário. No entanto, instantes antes da reunião, a Vara Criminal do TJ-SP enviou o link por um aplicativo de mensagens.



De acordo com João, ele entrou no link para explicar à juíza que havia chegado do hospital há poucos instantes e que não poderia participar da reunião. "Ela me julgou e desligou na minha cara a videoconferência [...]. Eu não tive direito de nada. Na verdade, eu não ia despachar com ela daquele jeito", afirmou Armôa.