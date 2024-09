Motorista da Porsche azul permanecerá em prisão preventiva e será levado a júri popular

O réu será levado a júri popular, porém, a data do julgamento ainda não foi definida Crédito: Reprodução/TV Globo/ Polícia Civil

A Justiça de São Paulo manteve a prisão preventiva do empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, motorista do Porsche azul acusado de ter causado um acidente que matou um homem e feriu outro gravemente no último dia 31 de março. A decisão foi publicada no site do Tribunal de Justiça nesse sábado, 28. O réu será levado a júri popular para ser julgado, porém, a data do julgamento ainda não foi definida. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O empresário está detido preventivamente desde o dia 6 de maio, e atualmente está alocado na Penitenciária de Tremembé, cidade do interior paulista. Até o momento, a Justiça já negou cinco pedidos de liberdade realizados por seus advogados.

A colisão, além de ter causado a morte do motorista de aplicativo, Ornaldo da Silva Viana, também ocasionou o ferimento do amigo do réu, Marcus Vinícius Machado Rocha, que ficou internado por dez dias e teve que realizar cirurgia de retirada de baço. As acusações, feitas pela promotora Monique Ratton e que seguem com a promotora Letícia Stuginski Stoffa, são de homicídio qualificado por "perigo comum", cometido na modalidade de "dolo eventual", e "lesão corporal gravíssima". O júri será realizado pelo juiz Roberto Zanichelli Cintra e ocorrerá no Fórum Criminal da Barra Funda. O magistrado entendeu que "existem suficientes indícios de autoria por parte do réu nos delitos ora apurados".