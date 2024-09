Acidente entre ônibus escolar e moto deixa uma pessoa morta na CE-085

Uma pessoa morreu por volta das 6h30min desta sexta-feira, 27, após um acidente envolvendo um ônibus escolar e uma motocicleta na CE-085, no bairro Garrote, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O POVO entrou em contato com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e com a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) para obter mais informações, mas não teve retorno até a publicação da matéria. O texto será atualizado assim que as demandas forem respondidas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Mais informações em breve