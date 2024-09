Promotor acusado de matar comerciante é absolvido pela Justiça após comprovar insanidade mental

A motivação do crime seria ciúmes de um suposto relacionamento entre a vítima e a esposa do promotor, que teria acontecido em 1977

O promotor de Justiça Ricardo Memória, acusado de matar o comerciante Durval César Leite de Carvalho, foi absolvido após a Justiça constatar insanidade mental do réu nesta quinta-feira, 26. O crime aconteceu no dia 18 de agosto no bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza, quando o promotor foi até a casa da vítima e cometeu o homicídio .

No dia do crime, Ricardo foi até a casa do comerciante e desferiu os tiros. Ele foi preso em flagrante e mantido no quartel do Corpo de Bombeiros. O advogado que acompanha o caso, Daniel Maia, entrou com a ação de incidente de insanidade mental, onde foram realizadas duas perícias. Houve a constatação da insanidade mental nas duas ocasiões e o réu foi absolvido.