Oito militares são mortos em acidente de helicóptero na Colômbia

Oito militares morreram no acidente de um helicóptero da Força Aérea Colombiana que realizava uma missão médica no departamento de Vichada, na fronteira com a Venezuela, informaram as autoridades neste domingo (29).

"Lamento informar a morte de 8 membros da @FuerzaAereaCol que viajavam em missão humanitária no departamento de Vichada, o helicóptero caiu", anunciou o presidente Gustavo Petro na rede X.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Um abraço de solidariedade às famílias em meio a esta notícia que deixa o país de luto", acrescentou Petro.