MC Ryan SP fala pela primeira vez sobre caso de agressão; veja

MC Ryan SP agrediu a mãe da sua filha Crédito: Divulgação

O funkeiro MC Ryan SP falou pela primeira vez na madrugada deste domingo, 29, sobre as imagens em que aparece agredindo a mãe de sua filha e, até então, companheira, Giovanna Roque. No vídeo, publicado no Instagram, o artista pediu perdão e reconheceu o episódio. "Não fui um cara leal à minha família, não fui um cara leal ao meu relacionamento e dei brecha para que acontecesse certos tipos de coisas que fugiram do meu controle", iniciou. Ainda se desculpou com Giovanna Roque e outras mulheres. "Peço perdão a todas as mulheres que vão ver esse vídeo."

Além disso, mencionou que sua vida mudou drasticamente desde o ocorrido e que está processando tudo. "Só conseguia chorar, estava processando tudo na minha mente", afirma. Em outro momento do pronunciamento, Ryan relatou que estava sendo vigiado dentro da própria casa durante um tempo. "Essa pessoa está com vídeos em que eu e minha mulher estamos nos trocando, vendo o íntimo da minha família. Futuramente essa pessoa possa tentar me envergonhar vazando alguma foto íntima minha."

O cantor, de 23 anos de idade, também é conhecido como "Gordinho Bolôlô" e "Tubarão", e começou a ganhar popularidade no ano de 2020. Ele chegou a figurar várias vezes como o artista mais ouvido da plataforma de música Spotify. O relacionamento entre Giovanna Roque e MC Ryan SP havia terminado recentemente e durou cerca de um ano, com muitas idas e voltas. A filha dos dois, Zoe, tem nove meses de idade e é apadrinhada pelo também funkeiro, MC Daniel. O episódio das agressões aconteceu em abril deste ano, mas foi divulgado apenas na última sexta-feira, 27, pelo Portal Léo Dias.

No entanto, no mesmo vídeo, Giovanna ressaltou que o cantor não era uma pessoa ruim e disse que muitas pessoas armavam contra o relacionamento dos dois. "Quero deixar claro que o Ryan não é essa pessoa ruim que vocês estão pensando que ele é. Houve, sim, uma discussão, depois do nosso último término." "Desde que conheci o Ryan, minha vida virou um caos. São pessoas inventando coisas, criando fake news. É uma situação que foge do controle”, destacou.

Por fim, Giovanna Roque apontou que a culpa pela repercussão da agressão foi de terceiros. “Quer dizer que o Ryan não pode errar uma vez, que vem uma pessoa infeliz, um cão, e faz esse inferno todo? Aí, todo mundo sai massacrando o cara. Quando vamos ter nossa vida em paz? É o cúmulo da maldade”, concluiu. MC Ryan SP: quem é o funkeiro Natural de São Paulo, o cantor teve sua primeira música de sucesso aos 18 anos. "Vergonha pra Mídia" foi lançada em 2020 e, logo de cara, se tornou um hit. Além do cantor, a faixa contou com as participações de Salvador da Rima, MC Kevin, Nog e Lele JP.