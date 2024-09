Criança de dois anos morre atropelada após sair correndo de restaurante

O acidente ocorreu por volta das 11h48 de sábado, 28, no município de Guarujá, litoral de São Paulo

O acidente ocorreu por volta das 11h48. Imagens obtidas pelo G1 mostram o momento em que a criança sai do estabelecimento correndo e o pai corre atrás dele logo em seguida.

Na ocasião, de acordo com nota da Prefeitura de Guarujá, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a criança foi encaminhada ao pronto-socorro de Vicente de Carvalho, distrito do município, porém não resistiu aos ferimentos .

Um menino de dois anos faleceu no sábado, 28, após ser atropelado por um carro ao sair correndo de um restaurante localizado na avenida Santos Dumont, no município de Guarujá, em São Paulo.

No vídeo, é possível ver o choque das pessoas do local na hora do acidente.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), o pai da vítima informou que o menino soltou sua mão e correu para a rua.