Mulher é presa em flagrante suspeita de degolar o filho de 5 anos

Uma mulher foi detida em flagrante em João Pessoa na Paraíba por assassinar o próprio filho de 5 anos na madrugada da última sexta-feira, 20. A criança foi identificada como Miguel Ryan Mendes Alves e a mãe, que foi presa, como Maria Rosália Gonçalves Mendes, segundo informações publicadas pelo portal Terra.

A criança dizia “Eu te amo mamãe, eu vou morrer”, disse um vizinho imaginou que a criança tivesse algum problema psicológico. Em entrevista a TV Record, ele relatou os gritos da criança. “Ele começou a gritar forte, pedindo socorro. [Ele falava] ‘Eu te amo, mamãe, eu te amo. Eu vou morrer’. Eu imaginei que o menino tinha problema psicológico ou que ela não estava em casa”, relatou o vizinho que preferiu não se identificar.

O vizinho ainda contou que, quando percebeu que a situação havia ficado pior, resolveu chamar a polícia. Quando as forças de segurança chegaram ao local, o menino já estava sem vida, e a mãe estava com a cabeça do filho no colo e portando uma faca na mão.