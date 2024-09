Assassinato de mulher trans abala a Geórgia após aprovação de lei contra direitos LGTBI+

Uma mulher transgênero conhecida na Geórgia foi morta a facadas em um ataque premeditado, anunciaram nesta quinta-feira (19) autoridades do país do Cáucaso, cujo Parlamento aprovou nesta semana uma lei considerada repressiva aos direitos LGTBI+.

O partido Sonho Georgiano, no poder, promoveu uma lei de “valores familiares” comparada à lei de “propaganda gay” da Rússia e criticada pela União Europeia e por grupos de defesa da comunidade LGBTI+.

Ontem, um dia após a aprovação da lei, a atriz, influenciadora e modelo Kesaria Abramidze, 37, foi morta a facadas em seu apartamento, segundo o Ministério do Interior. Com mais de meio milhão de seguidores no Instagram, ela foi a primeira pessoa na Geórgia a se assumir publicamente como transgênero, e representou o país no concurso Miss Trans Star International em 2018.