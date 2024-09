Homem de 68 anos morre ao ser atacado por pitbull sem focinheira

Conforme o g1 Pernambuco, o ataque aconteceu por volta das 19 horas de segunda-feira, na rua João Ribeiro, em Bairro Novo. As imagens das câmeras de segurança mostram a vítima conversando com o vizinho e em determinado momento, ele se aproxima do cachorro, que estava sem focinheira.

O momento foi flagrado por câmeras de segurança e é possível ver quando o animal pula no pescoço do senhor, identificado como Leonardo Lustosa da Silveira Castro.

Ela contou ainda que após o ocorrido, o vizinho seguiu o passeio com o animal pelas proximidades e que a namorada do rapaz lavou o sangue que estava na calçada.

Bárbara disse ainda que o tutor do cachorro tinha o costume de levá-lo para passear com uma coleira longa e sem a focinheira. Ele não prestou socorro a Leonardo.

A família informou que abriu um boletim de ocorrência e agora a Polícia Civil está investigando o caso.

"Vamos esperar o inquérito e vamos esperar a justiça. Isso não pode ficar impune. Depois do que aconteceu com o meu tio, esse cachorro ainda agressivo foi passear com o dono. Isso poderia ter acontecido comigo, com minha mãe, com uma criança. Não foi um acidente", completou Bárbara.