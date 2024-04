Criança é atacada por pitbull enquanto dormia e morre no hospital

Uma criança de 8 anos de idade morreu após ataque de um cachorro da raça pitbull, nessa quarta-feira, 20, em Teresina, no Piauí. Franciele Vitória Soares dos Santos dormia quando foi atacada pelo animal.

O animal só parou o ataque depois que vizinhos o mataram. A criança chegou no hospital em estado grave e não resistiu aos ferimentos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A menina morava com a mãe e dois irmãos, além do cachorro, que costumava ficar fora da residência. No dia do ocorrido, Franciele, que estudava na Escola Municipal Jornalista Deoclécio Dantas, não teve aula por causa de uma professora que estava doente.