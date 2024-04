Tutores de cães pitbull que atacaram escritora são presos em flagrante

Os tutores responsáveis pelos três cães da raça pitbull que atacaram a escritora Roseana Murray na manhã dessa sexta-feira, 5, foram presos em flagrante , em Saquarema, no Riode Janeiro.

A vítima foi atacada enquanto realizava uma caminhada matinal , que costumava fazer com frequência, por volta das 5h50min da manhã.

“Foi constatado que o local onde os animais estavam guardados era um local insalubre, com alimentação inadequada e eles estavam debilitados”, justifica o delegado, a respeito das prisões, em relato compartilhado pelo G1 RJ.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, os agentes foram acionados às 6h10min da manhã. Ao chegar ao local, Roseana já se encontrava em estado grave, apresentando diversos ferimentos causados pelas mordidas dos cachorros. A vítima segue internada no hospital Hospital Estadual Alberto Torres.

Lei limita circulação cães da raça pitbull no Ceará



Em 2005, no Ceará, foi instaurada a lei 13.572/05 afirmando uma série de precauções que donos de cachorros da raça pitbull precisam ter quando saem com o animal para passear.



A lei determina que pitbulls só circulem em logradouros públicos do Ceará entre 23h e 4 horas da manhã, sob condução de pessoas maiores de 18 anos, através de guias com enforcador e focinheira. O não cumprimento da legislação pode resultar em apreensão do animal e em multa de R$50 a R$800.



A Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), que executa essa fiscalização em Fortaleza, porém, não registrou nenhuma denúncia de descumprimento neste ano.



Para muitos, a legislação reforça o estigma de que a raça pitbull é naturalmente agressiva e propensa a atacar, o que acaba por causar uma má impressão sobre os cachorros desta raça.