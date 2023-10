Conheça ‘Hulk’, o maior pitbull do mundo que vive um impasse com as leis britânicas

Crédito: Reprodução/Instagram The Hulk Of Ddkline

Um tutor e adestrador dos EUA vive um problema com seu cão da raça pitbull, considerado o maior do mundo. Natural de New Hampshire, Marlon Greenan afirma que descendentes de seu cachorro são exportados ilegalmente para o Reino Unido, onde a raça está banida desde 1991.



‘Hulk’, como é chamado o cachorro da raça pitbull, pesa mais de 80 quilos, mede 1,8 metro quando fica apoiado nas patas traseiras e vale quase 2,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 12,7 milhões).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine



Ao longo de 10 anos, o cão gerou mais de 250 filhotes. Cada um é vendido por cerca de 30 mil libras esterlinas, mais de 185 mil reais.