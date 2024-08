Sem água e exposto ao sol, pitbull em situação de maus-tratos é resgatado no Crato

O cachorro estava desnutrido e com ferimentos. O tutor do animal segue desaparecido e Polícia tenta localizá-lo

Um cão da raça pitbull foi resgatado em situação de maus-tratos em uma residência no município de Crato, na região do Cariri. O animal estava exposto ao sol e sem água, segundo os agentes do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) da Polícia Militar do Ceará (PMCE), que fizeram o resgate. No local, o responsável pelo animal não foi encontrado. O cachorro foi levado a uma unidade veterinária.

O caso aconteceu na manhã dessa sexta-feira (2), no bairro Seminário. Por volta das 9 horas, os policiais ambientais receberam uma denúncia anônima e se deslocaram até o endereço indicado. A equipe constatou as precárias condições em que o cachorro, de aproximadamente dois anos, estava vivendo: preso com uma corda curta, em evidente estado de desnutrição, exposto ao sol e à chuva, e privado de comida e água.

Além disso, apresentava vários ferimentos e tinha as duas orelhas cortadas. A prática, conhecida como conchectomia, é considerada criminosa pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária desde 2008.