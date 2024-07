Pitbull ataca criança de 2 anos em supermercado: "Momentos de terror", relata mãe

Ferimentos por cachorro da raça pitbull, em Santos-SP Crédito: Reprodução/Instagram @gironabaixada

Um cachorro da raça pitbull feriu três pessoas em um supermercado de Santos, no litoral de São Paulo, no último dia 29 de junho. Uma criança de 2 anos estava entre os feridos. Em relato, a mãe do garoto narrou os minutos como "momentos de horror". "O cachorro ia matar meu filho. Meu pai levou mais umas seis mordidas. Foram momentos de terror", disse Jéssica Ramos, de 29 anos, em entrevista ao g1 Santos e Região. O ataque aconteceu em uma lanchonete dentro do supermercado da rede Atacadão, onde Jéssica estava com a família. O filho foi atacado ao se levantar da mesa e ir atrás do pai, que tinha ido buscar um refrigerante no balcão do estabelecimento.