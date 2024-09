7 de setembro em Brasília: programação do desfile da Independência

Neste sábado, 7 de setembro, será comemorado o dia dos 202 anos da Independência brasileira com os tradicionais desfiles em Brasília e no Ceará. Crédito: Divulgação: site do governo / Ricardo Stuckert (PR)

No dia 7 de setembro, sábado, o Brasil celebra os 202 anos de Independência. Brasília, Fortaleza, Maranguape e outras cidades têm programação especial. Os desfiles são os principais eventos tradicionais organizados pelo governo para comemorar a data, mas também são planejados outros encontros com temas diversos. 7 de setembro em Maranguape: VEJA programação do desfile em 2024

7 de setembro em Brasília: programação do Desfile Cívico Militar Com acesso gratuito ao público, a abertura das arquibancadas no Eixo Monumental de Brasília será a partir das 6h20min do sábado, no dia 7 de setembro. O acesso é preferencialmente por transporte público, mas haverá bolsões de estacionamento na S2, a via dos Anexos da Esplanada dos Ministérios na Asa Sul, pois o trânsito na Esplanada dos Ministérios estará fechado. O início do desfile está previsto para 8h45min, com a chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a revista às tropas.

Além disso, passarão pelo desfile cívico-militar alunos de escolas públicas do Distrito Federal, atletas que representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos e representantes das Forças Armadas. Haverá apresentação da Pirâmide Humana do Batalhão de Polícia do Exército e a aguardada performance da Esquadrilha da Fumaça, às 10h30. Evento Cívico-Militar em Brasília 6h - 6h30 - Chegada e concentração das tropas

6h20 - Abertura do acesso do público às arquibancadas

8h10 - Término da concentração na Praça dos 3 Poderes dos alunos que irão desfilar, no acesso L do Palácio da Justiça, dos atletas olímpicos que desfilarão

8h45 - Chegada do presidente Lula na Via N1 e Revista às tropas

9h - Início do desfile: recepção do presidente, ocupação da Tribuna e Honras Militares

9h08 - Hino Nacional e Hino Nacional da Independência

9h15 - Apresentação do Comandante do Desfile Cívico ao presidente

9h15 - Abertura do Desfile

10h11 - Desfile Motorizado

10h26 - Apresentação da Pirâmide Humana do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília

10h30 - Apresentação da Esquadrilha da Fumaça

7 de setembro em Fortaleza: programação do Desfile Cívico-Militar O dia dos 202 anos da Independência brasileira terá desfile cívico-militar para celebrar a proclamação da república; confira programação no Ceará Crédito: Fco Fontenele/ O POVO

Além do Desfile Cívico-Militar que acontece na Avenida da Abolição com a presença do governador Elmano de Freitas, será realizado o 30° Grito dos Excluídos e Excluídas, que sairá da Praça dos Mártires, mais conhecida como Passeio Público, no Centro de Fortaleza. A programação do dia começará pela manhã, às 7h30min, na sede do Quartel-General da 10ª Região Militar, onde o governador será recebido pelo Comandante da 10ª Região Militar, Região Martim Soares Moreno. Às 7h45 haverá a saída em carro aberto passando em revista aos participantes do Desfile Cívico-Militar 7 de Setembro.

Na Avenida da Abolição, onde acontecerá o desfile cívico-militar 7 de Setembro, o evento contará com a presença de autoridades e representantes da Força Expedicionária Brasileira (FEB), Escolas Municipais; Escolas Estaduais; Escolas Particulares; Associações e Projetos. Além disso, participarão do desfile Escolas Militares; Tropas Militares (Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, etc), Veículos Militares; e Cavalaria. A previsão é que o evento comece às 8h30min e termine às 11 horas. Confira a programação: 7 h15: Dispositivo de desfile pronto

Dispositivo de desfile pronto 7h30: Chegada do Governador do Estado à Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção (Quartel-General da 10ª Região Militar) e sua recepção pelo Comandante da 10ª Região Militar, Região Martim Soares Moreno.

Chegada do Governador do Estado à Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção (Quartel-General da 10ª Região Militar) e sua recepção pelo Comandante da 10ª Região Militar, Região Martim Soares Moreno. 7h45: Saída, em carro aberto, passando em revista aos participantes do Desfile Cívico-Militar 7 de Setembro

Saída, em carro aberto, passando em revista aos participantes do Desfile Cívico-Militar 7 de Setembro 8h: Chegada do governador ao palanque das autoridades para o desfile, na Avenida Abolição. Início da solenidade.

Chegada do governador ao palanque das autoridades para o desfile, na Avenida Abolição. Início da solenidade. 8h05: Apresentação do Comandante da Parada Militar

Apresentação do Comandante da Parada Militar 8h10: Entrada do Fogo Simbólico

Entrada do Fogo Simbólico 8h30: Início do desfile, com as presenças Força Expedicionária Brasileira - FEB; Escolas Municipais; Escolas Estaduais; Escolas Particulares; Associações e Projetos. Escolas Militares; Tropas Militares (Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, etc), Veículos Militares; e Cavalaria

Início do desfile, com as presenças Força Expedicionária Brasileira - FEB; Escolas Municipais; Escolas Estaduais; Escolas Particulares; Associações e Projetos. Escolas Militares; Tropas Militares (Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, etc), Veículos Militares; e Cavalaria 11h30: Encerramento do desfile

7 de setembro: 30° Grito dos Excluídos e Excluídas

O tema do Grito dos Excluídos e Excluídas deste ano é “Vida em primeiro lugar! Todas as formas de vida importam. Mas quem se importa?”.

O Grito é um evento que acontece desde o ano de 1994, que surgiu em uma reunião de avaliação do processo da 2° Semana Social Brasileira, promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

O padre da Arquidiocese de Fortaleza, José Álvaro Campos Vieira explica que mística (oração) é um momento de celebração voltado para pessoas religiosas e não religiosas. “É um momento celebrativo, aberto para credos diferentes”, afirma.

Além da fala do arcebispo dom Gregório Paixão na abertura do evendo, falarão no ato Ana Jéssica, do grupo cearense Marcha das Mulheres, discursando sobre feminicídio; Maria Marlita, da Comunidade Raízes da Praia, sobre o impacto do projeto de dessalinização na Cidade e na população; a egressa do cárcere, Andreia Maciel.