Reaproximação? Bolsonaro convoca para atos no 7 de setembro e não exclui presença de Marçal

Em vídeo publicado nesta quarta-feira, 28, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que "qualquer candidato" a prefeito de São Paulo pode participar da manifestação que está marcada para o dia 7 de setembro, na Avenida Paulista. Anteriormente, o pastor Silas Malafaia, que organiza os atos no dia da Independência contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, disse que a manifestação “não é lugar” para Pablo Marçal.



O aceno foi visto como indicativo de reaproximação do clã Bolsonaro ao ex-coach e candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB). No vídeo, publicado no perfil do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), Jair Bolsonaro diz que as manifestações organizadas para 7 de Setembro são um movimento suprapartidário e “como um candidato a prefeito queria comparecer, nós autorizamos, assim como qualquer outro candidato a prefeito da capital está autorizado a subir no carro de som também".