Arquidiocese divulga programação do Grito dos Excluídos 2024

Em sua 30ª edição, a Arquidiocese de Fortaleza divulgou a programação do Grito dos Excluídos, que se realizará no dia 7 de setembro. O evento conta com a participação de entidades sociais, pastorais e movimentos populares para dar voz àqueles que são negligenciados, para denunciar injustiças sociais, econômicas e políticas.

A movimentação deste ano tem como lema “Todas as formas de vida importam. Mas quem se importa?”, e ao longo de seus anos de realização, firmou-se como um espaço de resistência e mobilização popular, em que a luta contra a pobreza, a defesa do meio ambiente, o acesso à saúde e a educação, a valorização do trabalho e a construção de uma sociedade justa e igualitária tornam-se a pauta do debate coletivo.

A programação do 30° Grito dos Excluídos na Arquidiocese de Fortaleza iniciará com a concentração no Passeio Público, no Centro, com músicas e apresentações artísticas às 14 horas. Às 15 horas, o ato inicia com a mística inicial e em seguida segue com a caminhada até a comunidade Poço da Draga, onde acontecem mais momentos musicais, falas e apresentações. A programação segue até às 18 horas.