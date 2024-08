7 de setembro em Maranguape: veja programação do desfile em 2024

Além da sede, diferentes distritos do município vão celebrar a data que antecede a comemoração da Independência do Brasil. O tema definido para 2024 será "A Escola como Agente de Transformação de uma Cidade".

Tradicional por levar milhares de pessoas ao centro de Maranguape , município distante 26 km de Fortaleza , o desfile cívico de 7 de setembro de 2024 acontecerá em um sábado. As celebrações começaram a partir do dia 30 de agosto, com o início da semana da pátria.

A frase foi criada a partir de vídeos nos quais a influenciadora mostrou momentos dos desfiles com muita irreverência. Apesar de ter se tornado viral no ano de 2018, ainda hoje, em 2024, facilmente continuará sendo repetida diversas vezes pela população durante o evento.

Os distritos mais distantes do centro municipal, os distritos interioranos, farão seus próprios desfiles durante os dias 1º de setembro até o dia 5, com o encerramento sendo direcionado para a sede municipal, onde acontecerão nos dias 6 e 7 de setembro os tradicionais desfiles que vão percorrer a rua Major Agostinho.

7 de setembro em Maranguape em 2024: programação

Iniciando com a abertura da semana da pátria no dia 30 de agosto, a Praça Senador Almir Pinto – Paço Municipal receberá o hasteamento das bandeiras do Brasil, do Ceará e de Maranguape. As datas mais esperadas serão os dias 6 e 7 de setembro, a partir das 14 horas.

Confira como vai funcionar a programação dos desfiles da sede municipal.