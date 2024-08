Algumas operadoras do Brasil já retiraram o X (ex-Twitter) do ar; veja quais

A Conexis Brasil Digital, que reúne as principais operadoras do País, confirmou o recebimento da notificação e garantiu que faria o cumprimento da medida, mas não deu prazo para tal.

Após a decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que ordenou a suspensão da rede social X , ex-Twitter, usuários começaram a observar problemas no acesso após a meia-noite deste sábado, 31.

Para alguns clientes da operadora Claro , durante a madrugada a plataforma já não funcionava nas versões para desktop. Clientes da Vivo e da Oi também indicaram falhas no aplicativo tanto no celular quanto na versão para computador.

As empresas associadas Conexis Brasil Digital são: Claro, TIM, Vivo, Oi, Algar Telecom e Sercomtel.

Até a publicação deste matéria, usuários da operadora TIM conseguiam acessar a plataforma, mesmo com algumas funcionalidades instáveis. Isso pode ser explicado pelo fato de existirem cerca de 20 mil empresas do tipo no país, o que pode atrasar o trâmite.

Ainda segundo o presidente da Anatel, as maiores empresas vão conseguir cumprir a determinação no prazo estabelecido na decisão judicial, mas as menores podem levar um pouco mais de tempo.

Além da plataforma ser retirada do ar no país, empresas como Apple e Google terão cinco dias para tirar o aplicativo do X de suas lojas online, assim ela não poderá mais ser instalada em dispositivos.