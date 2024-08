Embaixada dos EUA defende liberdade de expressão diante de impasse entre STF e X; Musk agradece

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil defendeu em nota publicada nesta sexta-feira, 30, a liberdade de expressão ao se referir ao impasse entre o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e o empresário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter). Musk, que alega que Moraes busca suspender a atuação da rede social de forma inconstitucional, agradeceu o apoio.

Entenda o impasse entre Musk e Moraes

Na quarta-feira, 28, Moraes intimou Musk pelo próprio X, obrigando o empresário a indicar o representante legal da plataforma no Brasil para responder decisões judiciais. Desde o último dia 17, a rede social não tem advogados no País após o bilionário contestar ações do STF.

O prazo dado por Moraes na intimação foi de 24 horas e Musk não cumpriu a determinação. Com isso, a rede social pode ser suspensa por ordem do ministro a qualquer momento. Nesta quinta-feira, 29, Moraes suspendeu as contas bancárias da Starlink, outra empresa do bilionário, para quitar dívidas da plataforma com a justiça brasileira.