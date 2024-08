Veja quais são as alternativas ao X após bloqueio da plataforma determinado por Moraes

Após anúncio da rede social X (antigo Twitter) de que não cumpriu o prazo determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para indicar um representante legal da empresa no País, a plataforma pode sair do ar a qualquer momento. Moraes havia dado o prazo de 24 horas para a indicação, sob pena de suspender as atividades da rede social no País caso a ordem não fosse acatada.

No último dia 17, o bilionário encerrou o escritório no Brasil, retirando todos os responsáveis pelo setor jurídico da empresa no território brasileiro, o que motivou a intimação de Moraes. Em meio ao impasse, usuários que utilizam a rede social, presente no Brasil há cerca de 18 anos, começaram a se despedir da plataforma informando alternativas para que os usuários continuem os acompanhando.

Foi o caso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que fixou uma publicação em seu perfil no X, indicando suas páginas em outras redes sociais: Bluesky, Threads, TikTok, Instagram, canal do WhatsApp e Facebook. Saiba mais sobre algumas delas e outras opções, caso a plataforma de Elon Musk saia do ar.