Enem dos Concursos: provas de nível superior tratam questões climáticas e direitos humanos

Provas de nível superior do CNU abordaram mudanças climáticas e direitos dos povos indígenas; testes foram realizados em Fortaleza neste domingo, 18

Os candidatos do Concurso Nacional Unificado (CNU) para vagas de nível superior precisaram responder uma questão dissertativa na prova aplicada na manhã deste domingo, 18 . Cada bloco de concorrentes é equivalente a uma área de atuação e recebeu um tema diferente.

O Enem dos Concursos, como ficou conhecido o certame, está sendo realizado nacionalmente na manhã e tarde deste domingo. Ao todo, 2,1 milhões de candidatos concorrem a 6.640 vagas em 21 órgãos da administração pública federal.



Confira o tema das dissertações de cada bloco de candidatos

Bloco 1: Infraestrutura, Exatas e Engenharias

Teve como tema o Estatuto da Cidade

Teve como tema o Estatuto da Cidade Bloco 2: Tecnologia, Dados e Informação

Abordou SQL e dados

Abordou SQL e dados Bloco 3: Ambiental, Agrário e Biológicas

Reflexão sobre mudanças climáticas e a produção agrícola.

Reflexão sobre mudanças climáticas e a produção agrícola. Bloco 4: Trabalho e Saúde do Servidor

Trabalho da gestante e lactante em atividades insalubres.

Trabalho da gestante e lactante em atividades insalubres. Bloco 5: Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

População indígena e direitos humanos.

População indígena e direitos humanos. Bloco 6: Setores Econômicos e Regulação

Análise de três situações de descompasso orçamentário



Análise de três situações de descompasso orçamentário Bloco 7: Gestão Governamental e Administração Pública

Sistema penitenciário brasileiro e os direitos da população carcerária.

Para as vagas de nível técnico e médio, os candidatos precisaram entregar uma redação sobre o papel da educação e do progresso científico na diminuição de desigualdades. Além disso, a prova exige a resposta de 20 questões objetivas durante a manhã e 40 no turno da tarde.



Já os concorrentes com ensino superior completo devem responder 20 questões de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais pela manhã e 50 à tarde.