CNU: Correios entregam 20 mil malotes de provas na manhã deste domingo

Os Correios foram os responsáveis por garantir a entrega de todas as provas do Concurso Nacional Unificado (CNU) em todo o país. De acordo com o governo federal, a tarefa foi completada com sucesso na manhã deste domingo (18).

Os mais de 2,114 milhões de inscritos farão as provas em 3.563 locais, como escolas e faculdades, de todas 27 capitais e outros municípios com mais de 100 mil habitantes, escolhidos pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).