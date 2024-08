Enem dos concursos: candidatos realizam exame do CNU neste domingo, 18

As provas do Concurso Nacional Unificado (CNU), o “Enem dos concursos” estão sendo realizadas neste domingo, 18, em mais de 3.600 locais de aplicação em todo o país. Ao todo, 2,1 milhões de candidatos concorrem a 6.640 vagas em 21 órgãos da administração pública federal através do pleito. Em Fortaleza , a Uninassau (campus Doroteias), é a instituição que receberá mais inscritos para o exame.

Já os concorrentes ao último bloco, referente ao ensino técnico e médio, serão submetidos também a 20 questões objetivas durante a manhã, além de uma redação. As mudanças vêm apenas no turno da tarde, onde estes deverão responder a 40 questões de múltipla escolha, dez a menos que os demais candidatos.

Diversos políticos e autoridades públicas acompanham a aplicação do CNU durante este domingo. Entre elas está o presidente da república, Luís Inácio Lula da Silva, que visitará a sala de situação da Dataprev, onde é feito o trabalho de monitoramento para tratamento de incidentes e respostas do chamado Enem dos Concursos, conforme nota divulgada pelo Governo Federal.

Quem também monitora a aplicação do exame é o titular do Ministério da Educação (MEC) e ex-governador do Estado do Ceará, Camilo Santana. Através das redes sociais, o ministro desejou sucesso aos concorrentes e destacou a importância do serviço público na atual gestão.

“Desejo concentração e sucesso aos mais de 2 milhões de inscritos que vão fazer a prova do Concurso Nacional Unificado hoje, em 228 cidades brasileiras. São mais de 6.600 vagas para fortalecer o quadro dos nossos servidores públicos federais, sempre uma prioridade do presidente @lulaoficial. Boa prova a todas e todos!”, conclui a publicação.

Confira horários do CNU: