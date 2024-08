Gabarito do CNU: veja quando serão divulgados os resultados do Enem dos Concursos

Os "concurseiros" concorrem a 6.640 vagas em diversas áreas e níveis de conhecimento, com salários que podem chegar a R$ 22,9 mil.

Os mais de 2,1 milhões de inscritos no Concurso Nacional Unificado ( CNU ), conhecido como o "Enem dos Concursos", poderão conferir o gabarito oficial da prova a partir de terça-feira, 20, segundo o cronograma divulgado pelo Governo Federal.

Tanto o caderno com as questões, quanto o gabarito estarão disponíveis na página oficial do CNU.

Dinâmica da prova

Pela manhã, os portões abriram às 7h30 (horário de Brasília) e foram fechados exatamente uma hora depois, às 8h30 da manhã.

Os candidatos que optaram por fazer o exame na primeira parte do dia tiveram 2h30 para terminar a prova.