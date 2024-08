Candidatos chegam para o CNU com expectativa e esperança

Na faculdade Unisuam, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, a movimentação de candidatos começou logo cedo. Pouco antes da abertura dos portões, às 7h30, uma enorme fila contornava um quarteirão, se estendendo entre as avenidas Paris, onde fica a faculdade, Praça das Nações e a Avenida Londres.

O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), apelidado de Enem dos concursos, mobiliza mais de 2,1 milhões de pessoas neste domingo (18), todas em busca de um emprego no serviço público federal. A proporção nunca antes vista deste que, segundo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o maior da história do Brasil, provoca ansiedade e expectativa nos candidatos.

A jornalista Taiani Mendes, que concorre a vagas no bloco 7, chegou antes da abertura dos portões, com medo de se atrasar e perder a prova. "É melhor adiantar do que atrasar. Eu moro longe. Fiquei com medo do ônibus não passar, do Uber ficar caro", contou. "Acho que vai ser muito cansativo, um dia inteiro de prova", acrescentou a candidata que, apesar disso, acredita que vale a pena concorrer a uma vaga no serviço público. A estabilidade no emprego é o atrativo.

A professora Andreza Santos de Andrade também concorre a vagas no bloco 7 e chegou cedo ao local de prova. "Eu trabalhei muito tempo na Fiocruz, como terceirizada, então vi que o serviço público é uma boa opção, tanto pela questão da jornada de trabalho quanto pela remuneração. Tenho feito vários concursos, com a consciência de que quanto mais me preparo, maiores são as minhas chances”.