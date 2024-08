Redação do Enem dos Concursos questiona papel da educação no desenvolvimento social

O Enem dos Concursos, como ficou conhecido o certame, está sendo realizado nacionalmente na manhã e tarde deste domingo. Ao todo, 2,1 milhões de candidatos concorrem a 6.640 vagas em 21 órgãos da administração pública federal através do pleito.

A prova de redação do Concurso Nacional Unificado (CNU) para o nível técnico e médio, aplicada na manhã deste domingo, 18 , teve como tema a pergunta “Em que medida a educação e o progresso científico e tecnológico podem contribuir para reduzir as desigualdades socioeconômicas e ampliar o desenvolvimento da sociedade brasileira?".

Os concorrentes do nível técnico e médio são referentes ao bloco 8 do concurso. Apenas eles precisaram fazer redações. Já os candidatos dos blocos 1 a 7 tentam vagas de nível superior e devem responder uma pergunta dissertativa sobre a área específica de atuação.

Além da redação, o bloco de nível técnico e médio do CNU exige a resposta de 20 questões objetivas durante a manhã e 40 no turno da tarde. Já os concorrentes com ensino superior completo devem responder 20 questões de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais pela manhã e 50 à tarde.

As provas da manhã tiveram início às 9 horas e foram finalizadas às 11h30min. A tarde, o teste começou a ser aplicado às 14h30min e terá fim às 17h30min.