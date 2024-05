Bombeiros do Ceará desembarcam no RS e atuarão nas buscas em Pelotas

Bombeiros do Ceará desembarcaram no Rio Grande do Sul para atuar nas operações de busca e resgate de vítimas Crédito: Divulgação/CBMCE

Além dos agentes, três viaturas de salvamento, dois botes, um veículo para o transporte dos cães durante as operações e equipamentos necessários para os trabalhos de busca e resgate foram enviados ao Rio Grande do Sul. A equipe de bombeiros seguiu com destino ao município de Canoas. Segundo o CBMCE, os agentes atuarão na cidade de Pelotas, com recursos técnicos para trabalhos, como mergulho, guarda-vidas, atendimento pré-hospitalar e atuação em busca e resgate. O Governo do Ceará também promove outras ações de ajuda ao estado atingido pelas fortes chuvas e enchentes, com doação de água, arrecadação de alimentos e o envio de equipe com uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).