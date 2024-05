RS: grupo é preso por suspeita de estupro em abrigos; Eduardo Leite promete reforço na segurança

O reforço da segurança veio após seis pessoas terem sido presas após cometerem os crimes nos abrigos. Um dos crimes teria sido praticado contra uma criança no município de Viamão, a cerca de 20 km de Porto Alegre

Eduardo Leite (PSDB), governador do Rio Grande do Sul, anunciou na quinta-feira, 9, que mais de 400 abrigos que estão acolhendo as vítimas das enchentes devem ganhar reforço de policiamento e reformas para garantir maior segurança.

De acordo com a Folha de S.Paulo, essas medidas acontecem após a prisão de seis suspeitos de cometerem estupros nos abrigos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia mais Ajuda ao RS: veja quais são os pontos de arrecadação em Fortaleza e RMF