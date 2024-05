RS: papa Francisco doa 100 mil euros para auxiliar desabrigados

Esmolaria Apostólica, órgão do Vaticano, enviará equivalente a cerca de R$ 550 mil; papa Francisco disse estar orando pelas vítimas das enchentes no RS

Segundo dom Jaime, o dinheiro será repassado pela Esmolaria Apostólica, órgão do Vaticano que financia auxílios a vítimas de catástrofes. O valor será administrado pela regional da CNBB responsável pelas ações da entidade no RS .

A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) anunciou nessa quinta-feira, 9, que o papa Francisco autorizou a doação de 100 mil euros (cerca de R$ 554 mil, em conversão direta) para auxílio às vítimas das enchentes no RS. A informação foi dada por dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre e presidente da CNBB, em entrevista ao Vatican News, agência de notícias da Igreja Católica.

Papa Francisco mencionou enchentes do RS em fala no Vaticano

No último domingo, 5, o papa Francisco comentou sobre as enchentes que atingem o RS. A fala foi feita após uma oração pública do pontífice no Vaticano.

O papa afirmou orar pelas vítimas das inundações. Ele também prestou solidariedade aos desalojados e familiares dos mortos pelas enchentes.

Mais notícias nacionais