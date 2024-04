Quatro presos por suspeita de ajudar fugitivos de Mossoró são soltos pela Justiça do RN

Pelo menos quatro pessoas presas suspeitas de integrarem rede de apoio aos detentos Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento, após fuga da Penitenciária Federal de Mossoró, no dia 14 de fevereiro, foram soltas na última quarta-feira, 10. A decisão foi tomada pela 8ª Vara da Justiça Federal em Mossoró, que revogou a prisão preventiva de quatro acusados, além de suspender mandados contra dois foragidos.

O juiz responsável pelo caso considerou que a soltura dos acusados não oferece riscos para a garantia da ordem pública, e o processo segue em sigilo. As informações são do g1 Rio Grande do Norte.