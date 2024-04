Mandado de prisão de Mossoró: Homem de 25 anos é preso em uma pousada na Praia do Futuro

Os detentos, identificados como Rogério da Silva Mendonça, de 36 anos, e Deibson Cabral Nascimento, de 34 anos, foram vistos no dia 29 de fevereiro em uma região próxima à divisa com o Ceará. Os dois foragidos deixaram rastros de sua passagem em uma área da Serra de Mossoró, a 11 quilômetros de distância da penitenciária.

No início de março, um homem de 31 anos foi preso, também em Fortaleza , suspeito de ajudar na fuga de dois detentos da Penitenciária de Segurança Máxima de Mossoró, que ocorreu em 14 de fevereiro.

Um homem de 25 anos foi preso nesta segunda-feira, 1º, em uma pousada na Praia do Futuro, em Fortaleza. O mandado, expedido pela Justiça de Mossoró, foi cumprido pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco).

Após o incidente de fuga, Fernandinho Beira-Mar e outros 22 presos foram transferidos da penitenciária de Mossoró em uma operação sigilosa realizada no dia 2 de março pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) em parceria com a Diretoria do Sistema Penitenciário Federal (DISPF).