Médico é preso em SP suspeito de envolvimento com grupo criminoso do CE

Um médico foi preso na última segunda-feira, 8, no município de Garça, estado de São Paulo, suspeito de envolvimento com o grupo criminoso que teria movimentado R$ 33 milhões de forma ilícita no Ceará. Segundo as investigações, Ronny Souza, que atua como residente em um hospital da cidade paulista, é acusado de usar uma empresa de fachada para lavar o dinheiro do esquema.

Segundo informações divulgadas pelo g1 Bauru e Marília, Ronny foi preso na casa onde morava. Na ofensiva, a Polícia buscava apreender cinco veículos registrados em nome dele, mas que não foram encontrados no local. Um outro médico também foi preso no Paraná, suspeito de envolvimento no caso.