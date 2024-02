Dois detentos fogem de presídio de segurança máxima no RN

Dois detentos fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, nesta quarta-feira, 14. Esta é a primeira fuga registrada no sistema penitenciário federal do Brasil, que conta com cinco unidades.

Segundo informações do g1 Rio Grande do Norte, os detentos foram identificados como Rogério da Silva Mendonça, de 36 anos, e Deibson Cabral Nascimento, de 34 anos. Os dois são do Acre e estavam na penitenciária desde novembro de 2023.