Rhayara Morais, Influenciadora de vida fitness, é encontrada morta em casa

Um amigo da influencer acionou a polícia do Distrito Federal ao notar a ausência de Rhayara. Peritos especulam que o cadáver já estava com seis dias

Rhayara Morais, 34, foi encontrada morta no apartamento onde morava, em Águas Claras, no Distrito Federal, na quarta-feira, 27. O corpo foi localizado após um amigo sentir a falta da influencer e ir até ao apartamento dela acompanhado da polícia.

Peritos da Polícia Civil apontaram que o corpo estava no local há mais ou menos seis dias. O caso está sendo investigado para que as circunstâncias da morte sejam esclarecidas, mas a polícia antecipou que não há indícios de violência.

Quem era a influencer Rhayara Morais

Formada em Sistemas de Informação e Direito, cursava Educação Física. Também atuou no jornalismo de esporte, mas estava se dedicando à carreira de modelo fitness e de criadora de conteúdo digital, tendo quase 150 mil seguidores no Instagram e 600 mil no Tiktok.