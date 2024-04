Influencer Fabiana Justus recebe doação anônima de medula óssea

A influenciadora Fabiana Justus compartilhou uma atualização do seu quadro de saúde. Atualmente tratando uma leucemia, a filha do empresário e apresentador Roberto Justus informou ter recebido uma doação de medula óssea.

“Querido doador, ainda não podemos nos conhecer e nem saber quem somos... Mas eu já te considero tanto! Você doou sua medula sem saber para quem. Sem pedir nada em troca. Ahh se todos no mundo fossem assim... Você só soube que sou adulta e que precisava com urgência. E você não hesitou. Foi lá, fez os exames necessários e doou. E com isso está me dando minha segunda chance! Você está me possibilitando minha vida de volta”, escreveu Fabiana.

Na publicação em seu perfil do Instagram nesta quarta-feira, 27, a criadora de conteúdo detalhou que a medula óssea doada anonimamente é 100% compatível com o seu organismo, e que agora é preciso aguardar para que a medula “pegue” e que, assim, siga com o tratamento.