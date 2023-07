Fisiculturista ‘Joesthetics’ morre aos 30 anos vítima de aneurisma

Jo Linder, conhecido como "Joesthetics", morreu dias após sentir fortes dores no pescoço

O fisiculturista e youtuber Jo Linder, 30, conhecido como "Joesthetics", morreu na sexta-feira, 30, vítima de aneurisma. A informação foi confirmada pela namorada do atleta, Nicha, que fez uma série de postagens sobre o caso nas redes sociais.

A namorada afirmou que o atleta reclamou de dores no pescoço nos últimos dias, mas lamentou que não percebeu a gravidade da situação, já que Jo Linder possuía uma doença rara que deixava os músculos mais fracos. "Ele disse que estava com dor no pescoço. Eu acredito que ele achou que fosse uma dor normal, como das outras vezes. Nós realmente não percebemos... até que fosse tarde demais".

O aneurisma é uma dilatação anormal de um vaso sanguíneo, por enfraquecimento ou defeito da parede arterial. Pode ser um problema de nascença ou adquirido por hipertensão (não controlada por medicamentos, tabagismo ou por trauma causada por golpe ou ferimento penetrante.Pode causar uma hemorragia ou um acidente vascular cerebral (AVC)

Antes de morrer, Jo Linder deitou a cabeça em Nicha por 20 minutos e ao levantar “tudo aconteceu”, conforme explica a companheira. "Nós contamos piadas, rimos e ele colocou um colar em mim na frente do amigo dele. Depois de esse amigo ir embora, eu e Joe ficamos deitados na cama. Ele deitou a cabeça no meu peito por 20 minutos. E então ele se levantou, disse que era hora de irmos [para a academia, como haviam combinado com outro amigo]. E foi assim que aconteceu", escreveu na publicação.

"Neste momento, não consigo escrever muita coisa, mas acredite em mim: este homem é mais do que você imaginou. [...] Ele pensava muito sobre o que postar e se importava muito com cada comentário. Ele se esforçou muito para motivar seus fãs, mesmo às vezes sem motivação", completou.

O alemão tinha mais de 8 milhões de seguidores no Instagram. Nas postagens, costumava compartilhar sua rotina de treinos e alguns trabalhos como modelo.